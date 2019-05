Hamilton conta que percebeu Verstappen a tempo em Mônaco: "Eu o vi no último minuto"

Com mais uma vitória em Mônaco, Lewis Hamilton precisou demonstrar muita técnica e arrojo para se defender de Max Verstappen em grande parte da corrida. No entanto, houve um toque entre os dois pilotos no final do GP monegasco. Mas o inglês não guarda ressentimento da quase "tragédia estratégica".

Hamilton largou na pole position e abriu do resto do grid, até quando chegou seu pitstop. Nele, o britânico colocou pneus médios, já Verstappen, que tinha subido ao segundo lugar, estava no composto mais duro.

"Foi perto"

O holandês seguiu Hamilton durante boa parte da corrida, porém nunca encontrou uma chance clara de ultrapassagem. Entretanto, nas últimas voltas, Verstappen forçou sua RB15 por dentro de Hamilton no final do túnel. O inglês fechou a porta e ambos se tocaram. Nenhum grande dano foi causado a qualquer carro, e esse foi o fim da busca de Verstappen pela vitória. Contudo, o líder da temporada não guarda ressentimento do toque da RBR:

"Foi perto. Felizmente eu o vi no último minuto, mas sua asa dianteira estava ao lado das minhas rodas traseiras, então ele não estava realmente passando. Foi um toque leve e seguimos em frente."

Agora, Hamilton ampliou sua liderança no campeonato, pois seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, terminou em terceiro. Essa é a primeira vez nesta temporada que a equipe alemã não conseguiu terminar a prova com dobradinha.