Mídia italiana diz que relação entre Leclerc e Ferrari estaria 'próxima do ponto de ruptura'

Não são só os fãs que estão na bronca com a scuderia italiana. De acordo com o portal FormulaPassion, Charles Leclerc e todo seu staff estariam insatisfeitos com os resultados e com a forma como as estratégias e erros estão acontecendo neste curto início de carreira como titular da equipe.



"As relações entre Maranello e os empresários de Leclerc estariam perto do ponto de ruptura", afirmam os italianos.



O piloto monegasco vem sofrendo com as decisões equivocadas da equipe, mais em específico a do último final de semana, no GP de Monaco, onde a Ferrari errou na estratégia ainda no Q1, e fez com que Leclerc fosse eliminado prematuramente do treino qualificatório, largando da 16ª colocação. Na corrida, Leclerc teve de ir pra cima de seus adversários, mas com as ruas estreitas de sua cidade natal, pouco conseguiu. Fez uma bela manobra pra cima de Grosjean, na Rascasse, logo no início do GP, e na volta seguinte tentou a mesma manobra, na mesma curva, desta vez pra cima de Hulkenberg, mas acabou batendo no muro e furando seu pneu traseiro direito. Com o grande dano ao chassis do carro por conta do pneu furado, Leclerc foi obrigado a abandonar a corrida.

Os rumores são de que uma vaga estaria disponível ao final da temporada na Mercedes, quando o contrato do finlandês Valtteri Bottas acaba, mas com o piloto disputando o mundial contra seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton uma troca seria improvável. Outra possibilidade seria a RedBull, que tem o francês Pierre Gasly como segundo piloto e que não vem tendo uma boa temporada. Seu contrato acaba em 2020.