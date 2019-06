Lewis Hamilton lidera GP da França de ponta a ponta e vence pela sexta vez em 2019

Lewis Hamilton segue escrevendo as páginas da sua história no automobilismo. O britânico da Mercedes venceu o Grande Prêmio da França de 2019 da Fórmula 1. Em segundo, ficou Valtteri Bottas, da Mercedes. Já em terceiro, Charles Leclerc, da Ferrari. A vitória na França foi a 79ª da carreira de Hamilton, sendo a sexta na temporada.

Hamilton liderou a corrida de ponta a ponta, além de ter garantido a pole position. Dono de 187 pontos na temporada, o britânico só não garantiu o ponto extra, que ficou (por 0m0s42) com Sebastian Vettel, da Ferrari.

Além da grande vitória, Hamilton quase conquistou o Grand Chellem, que consiste em ganhar a pole position, ganhar a corrida de ponta a ponta, ganhar o ponto extra e dar voltas em todos os colocados em si próprio. A diferença entre ele e Bottas, segundo, de 16m400s, assustou.

O prêmio "Piloto do Dia" ficou com Lando Norris, da Mclaren, com 26% dos votos populares. O também britânico largou em quinto, caiu para sétimo e teve um problema hidráulico, terminando a corrida na marra em décimo e disputando posição com as Renaults de Daniel Ricciardo e Nico Kulkenberg, e Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo mesmo com o carro "fraco".

A próxima etapa será na Áustria. A corrida está marcada para o dia 30 de junho, na Red Bull Ring.