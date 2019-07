Confira os horários para o GP da Inglaterra de Fórmula 1

A Formula 1 chega à Inglaterra, no Circuito de Silverstone, berço da categoria, para sua décima etapa do ano. Na tabela de construtores, a Mercedes segue sem dificuldades para seu hexacampeonato, com 363 pontos, incríveis 135 à frente da concorrente mais próxima, a Ferrari.

Já no campeonato de pilotos, Lewis Hamilton lidera com certa folga. Ele tem 197 pontos, enquanto seu companheiro de equipe e segundo colocado, Valtteri Bottas, tem 166. Em terceiro aparece Max Verstappen, que após conquistar a vitória na Áustria pulou para 126 pontos.



Na briga pelo título de melhor do resto, a McLaren aparece forte na quarta colocação com 52 pontos conquistados, sendo 30 do espanhol Carlos Sainz e 22 do britânico Lando Norris. A Renault tem apenas 32 pontos, e vai precisar de uma corrida forte para alcançar a equipe laranjada.

Confira os horários deste final de semana:

Sexta-feira (12)

06:00 – 07:30 – Treino livre 1

10:00 – 11:30 – Treino livre 2

Sábado (13)

07:00 – 08:00 – Treino livre 3

10:00 – Classificação

Domingo (14)

10:10 – Corrida



Você poderá acompanhar a Classificação e a Corrida ao vivo, em tempo real, pela VAVEL Brasil.