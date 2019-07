Com menor diferença da década, Bottas supera Hamilton e larga na pole do GP da Inglaterra

Correndo em casa, Lewis Hamilton era o piloto que mais tinha torcida no Circuito de Silverstone, porém quem se saiu melhor no qualifying foi seu companheiro Valtteri Bottas. Em um Q3 emocionante sob fortes ventos, o finlandês da Mercedes superou o inglês da mesma equipe por apenas 0.006s — a menor margem em quase uma década — e larga na pole no GP da Inglaterra.

Hamilton buscava o recorde de sétima pole em casa, mas depois de cometer erro na primeira volta do Q3, o britânico não conseguiu recuperar seu tempo na volta seguinte. Assim, o líder de 2019 teve que se contentar com o segundo posto. Lewis ficou à frente de Charles Leclerc por apenas 0.079s, o que amenizou a frustração.

Na volta decisiva, o monegasco da Ferrari fez os dois primeiros setores perfeitos, mas deslizou no terceiro e último trecho. Leclerc larga na terceira posição, uma à frente de Max Verstappen, que o derrotou na Áustria.

Vencedor do GP da Inglaterra de 2018, Sebastian Vettel teve problemas no acionamento do DRS e só conseguiu o sexto melhor tempo. Pierre Gasly, sob pressão do chefão da RBR, conseguiu aproveitar a falha da Ferrari do alemão e ficou em quinto. Vale lembrar que no TL1 de sexta-feira, o francês da equipe austríaca havia conseguido chegar em primeiro.

Daniel Ricciardo (Renault) conquistou a sétima posição do grid de largada — o primeiro piloto atrás das três melhores equipes. Os britânicos Lando Norris (McLaren) e Alex Albon (Toro Rosso) conseguiram ir bem e ficaram em oitavo e nono, respectivamente. Fechando os dez primeiros, a Renault de Nico Hulkenberg.

Eliminados no Q1: Magnussen, Kvyat, Stroll, Russell e Kubica.

Eliminados no Q2: Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Grosjean e Perez.

Comemora, Bottas!

"Eu sabia que a primeira volta era boa, mas não era perfeita e sabemos, honestamente, que eu deveria ter melhorado na segunda volta. Não consegui fazer a volta perfeita, especialmente no primeiro setor, mas estou satisfeito. Ainda bem que foi o suficiente. Não é fácil conseguir uma boa volta com ventos, é muito fácil cometer erros e eu acho que todo mundo estava lutando um pouco contra isso (ventania). Estou muito feliz de estar no topo."

Marcada para 10h10 do domingo (14), o Grande Prêmio da Inglaterra terá 52 voltas. Com as duas Mercedes voando baixo será que as Ferraris vão repetir o resultado do ano passado, quando Vettel saiu vitorioso? Você acompanha tudo do GP inglês em tempo real, na VAVEL Brasil.

Melhores momentos do qualifying GP da Inglaterra: