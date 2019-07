Após vitória, Lewis Hamilton agradece a toda equipe: "Até quem trabalha na fábrica"

Mais uma vez na temporada 2019, Lewis Hamilton vence uma corrida. Pela 80ª vez na carreira, o inglês cruzou a linha de chegada em primeiro. Correndo em casa, o piloto da Mercedes não escondeu sua satisfação de ganhar em Silverstone e exaltou o trabalho de toda a equipe na coletiva pós-corrida.

"Honestamente… estou um pouco sem fôlego! Não consigo dizer o quanto fico orgulhoso de estar aqui hoje na frente da minha torcida. Eu tenho toda a minha família aqui, minha equipe. Tantas bandeiras britânicas por aí; eu podia vê-los volta após volta."

Restando 11 vitórias para se igualar ao recorde do alemão Michael Schumacher, que foi vitorioso em 91 GPs, Lewis contou que não perdeu os brilhos nos olhos de correr em seu país.

"Todos os anos venho aqui, vejo e aprecio como nunca. Eu pensava que me acostumaria com algo assim, mas eu vou te dizer: parece a primeira vez. Sou eternamente grato a todos que se dedicaram e passaram o final de semana inteiro aqui."

Foto: Joe Portlock / LAT Images

Líder do campeonato de pilotos, Hamilton agora tem 223 pontos contra os 184 do parceiro Valtteri Bottas. No ranking de construtores, a Mercedes toma conta com 407 pontos — Ferrari está em segundo com 191. Assim, o soberano de 2019 fez questão de agradecer toda a equipe alemã, desde a fábrica.

"Eu não poderia ter feito isso sem toda minha equipe. Todos, até quem trabalha na fábrica, suas esposas e seus filhos que estão apoiando durante todo o ano. Ficam um tempo longe, mas mesmo assim são dedicados ao seu trabalho. Então, quando eu digo às pessoas que agradeço à equipe, há quase 2.000 pessoas na minha equipe que fazem isso (bons resultados) se tornarem possível. Eu sou apenas uma fração nessa corrente. Eu os valorizo ​​imensamente e tenho muito orgulho de fazer parte disso."

O próximo GP é na Alemanha, com largada marcada para as 10h10 do domingo (28), no Circuito de Hockenheimring, que tem 4.574km.