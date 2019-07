Melbourne renova contrato com Fórmula 1 e terá Grande Prêmio até 2025

A Formula 1 renovou seu contrato com o Circuito de Melbourne, na Austrália, até o ano de 2025. A pista se tornou histórica nas últimas temporadas e icônica, já que costumeiramente abre a temporada, e está na categoria desde 1996. Antes disso, o GP da Austrália era disputado em Adelaide, de 1985 até 1995.



Por ser a corrida de abertura da temporada, a pista se tornou uma das mais populares nos últimos três anos, com o número impressionante de 900 mil espectadores combinados, o que garante uma atmosfera propícia para o início dos trabalhos. No ano que vem, novamente Melbourne abrirá a temporada, entre os dias 12 e 15 de março.



Chase Carey, diretor executivo da FOM, disse que está satisfeito com a parceria renovada.



“Estamos satisfeitos por renovar nossa parceria com a cidade de Melbourne, que agora sediará o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 até pelo menos 2025. A decisão de prolongar o relacionamento atual por mais dois anos decorre do fato deste evento ter provado ser um sucesso para a capital do país, para a Austrália e para o mundo, provando ser imensamente popular entre os fãs e aqueles que trabalham na Fórmula 1", disse.



Martin Pakula, ministro do turismo do estado de Vitória, onde fica a cidade de Melbourne, revelou que o novo contrato é um grande voto de confiança.



"Este é um fantástico voto de confiança da Fórmula 1. Vitória acolhe eventos importantes melhor do que em qualquer outro lugar do mundo e estou animado que a Fórmula 1 tenha escolhido exercer sua opção de estender o contrato, permitindo que o Governo de Vitória e a Corporação do Grande Prêmio da Austrália (AGPC) continuem a oferecer mais eventos de classe mundial para a Victoria."

O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 é um dos grandes combustíveis pontuais para turismo em Melbourne. Segundo Pakula, o evento é um ‘pilar fundamental do calendário esportivo internacional da cidade’.