Rosberg acredita que amizade entre Norris e Sainz não deve durar se estiverem na disputa do título

Lando Norris e Carlos Sainz, da McLaren, parecem estar tendo uma ótima temporada juntos. Além dos bons pontos que conquistaram até aqui, colocando a equipe britânica na quarta colocação no mundial de construtores, a dupla parece se dar muito bem longe das pistas. No canal oficial da McLaren no Youtube são soltados semanalmente vídeos com pequenos desafios onde os protagonistas são os dois jovens pilotos, que sempre demonstram uma interação mais afetiva do que as outras duplas do grid.



Para Norris, as amizades com companheiros de equipe é algo recorrente em sua carreira. "Não sei se ele [Sainz] sempre foi assim com seus companheiros de equipe, mas eu sempre fui em praticamente 99% das vezes", disse.

Sainz acredita que seu relacionamento com o britânico é apenas um componente da atmosfera positiva que prevalece na McLaren.



"Fora das pistas acredito que não há motivo para ser egoísta. No momento, a McLaren está passando por uma fase onde ser egoísta não ajuda o time, então temos uma atmosfera de muita positividade nos boxes. Acho que eu o Lando percebemos que isso tudo é para nosso próprio bem e da equipe, para que consigamos voltar ao topo", comentou.

Mas de fora de tudo isso, Nico Rosberg não se convence de que a amizade é real. O alemão teve de lidar com dois gigantes do esporte como seus companheiros de equipe, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, e assegura que quando a McLaren começar a disputar posições mais acima do grid, as coisas devem esquentar entre Sainz e Norris.



''Eles estão lutando pela décima posição. Se estivessem correndo pelo campeonato, a situação mudaria rapidamente, pode apostar", pontuou.



Rosberg teve seus altos e baixos no relacionamento com Hamilton. Os dois eram muito amigos nas categorias de base, desde as competições de kart, mas a luta pelo campeonato na Mercedes deixou as coisas mais apimentadas.



"Não tem como ser amigo. Você só consegue ter uma amizade se as posições de piloto 1 e 2 forem claras dentro da equipe. Se você tem dois caras tentando ganhar um do outro, é impossível ter uma amizade. Você está lutando por um campeonato e tem tanta coisa em jogo que, infelizmente, isso se torna o mais importante", finalizou.