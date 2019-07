Na Haas, conjunto de Melbourne e novo upgrade serão comparados no GP da Alemanha

Com o GP da Alemanha batendo na porta das equipes, a Haas definiu seus carros para este fim de semana. Grosjean volta ao modelo de Melbourne e Magnussen continua com o último pacote de upgrades usado em Silverstone.

Diretor da equipe estadunidense, Günther Steiner quer comparar o desempenho dos dois conjuntos para poder, segundo ele, chegar à ‘performance perfeita’ no restante da temporada. Esse teste era para ser feito no último Grande Prêmio, na Inglaterra, mas a colisão de ambos os pilotos impediram a medição, deixando Steiner nervoso.

"Importantes informações foram obtidas na corrida de sexta-feira e sábado [em Silverstone], mas a coleta de dados foi interrompida", divulgou a Haas.

"Como resultado, Grosjean continuará com a especificação aeronáutica de Melbourne na Alemanha. O Magnussen, no entanto, vai estrear a mais recente atualização do Haas VF-19, que foi projetado para melhorar a downforce e a dirigibilidade geral do carro", antecipou Steiner.

"Estamos nos esforçando muito para melhorar a situação em que estamos"

Downforce é, basicamente, uma força criada pela combinação entre a resistência do ar e a gravidade do carro. Essa força "adicional" interfere no consumo de pneus, objetivo maior das comparações do diretor italiano.

"Estamos apenas tornando o carro, em geral, melhor, mais dirigível e com mais downforce, o que sempre ajuda a acelerar. Estamos tentando fazer com que os pneus funcionem melhor para nós. Essa é a maior melhoria que podemos fazer no momento, e isso tem muito a ver com a downforce."

"Estamos nos esforçando muito para melhorar a situação em que estamos. Precisamos entender onde estamos errando e onde não trabalhamos na direção certa. É isso que temos que fazer", completou Steiner.

A largada do Grande Prêmio da Alemanha, no Circuito de Hockenheimring, está marcada para as 10h do próximo domingo 28. Vale lembrar que a Haas é penúltima colocada no ranking de construtoras, com 16 pontos, à frente apenas da Williams, zerada. Toro Rosso e Racing Point, ambas com 19 pontos), e Alfa Romeo, com 26, são as equipes logo acima.