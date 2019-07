Na Alemanha, Bottas espera clima ‘muito melhor’ para qualifying após 50ºC do TL2

Sempre em busca do aprimoramento de sua W10, a Mercedes usou novas peças de resfriamento na sexta-feira (26) de treinos livres no Circuito de Hockenheimring. E para Valtteri Bottas, essas pequenas mudanças estão sendo benéficas.

Sob fortíssimo calor, a temperatura da pista alemã passaram dos 50ºC nesta sexta-feira. Surpreso com o ambiente, o finlandês da Mercedes disse que foi ‘extremamente quente’ e completou dizendo que não se lembrava de ‘ter essas condições quentes da última vez’ que correu na Alemanha, em 2018.

Valtteri Bottas continuou sua fala sobre o tema do aquecimento da pista, falando da dificuldade de guiar os carros nessas condições.

“Isso torna mais complicado, com certeza, especialmente para os carros e pneus, muito superaquecimento. Especialmente no setor três com as combinações de curvas. Torna-se tão sensível, você desliza um pouco mais, você pega 10 graus de temperatura extra do pneu, e você pode perder alguns décimos.”

Bottas deslizou feio no TL2 (Foto: Divulgação / Mercedes-AMG)

Vale lembrar que a Mercedes teve problemas de resfriamento no GP da Áustria. Houve atualização nos carros apenas neste fim de semana, após o frio GP da Inglaterra. No entanto, Bottas contou que a diferença é notável.

“Acho que fizemos progressos. Com o pacote que tínhamos na Áustria, teríamos lutado maciçamente hoje. Mas agora podemos completar alguns bons testes longos.”

Contrapondo ao tempo climático desta sexta-feira, a previsão é que as temperaturas caiam um pouco para sábado e domingo. Condições mais frias favorecem a equipe alemã, segundo Bottas.

“Vai ficar muito melhor no sábado e no domingo com a temperatura. Então é bom ver se conseguimos melhorar isso. Nós tentamos fazer alguns testes longos nos treinos livres hoje também, foi um pouco mais frio do que à tarde. Então, com certeza, aprendemos bastante com os pneus para o set-up.”

Com probabilidade de chuva razoável durante a manhã de sábado, o vice-líder do campeonato de piloto cobrou criatividade da equipe para o restante do final de semana.

“Pode haver chuva no caminho, mesmo no domingo. Então, será um dia em que precisamos ser muito reativos, muito dinâmicos com o clima e com a configuração do carro.”

A partir das 10h (de Brasília), os pilotos disputam a pole position para o GP da Alemanha, que tem largada marcada para 10h10 do domingo (28).