Alfa Romeo é penalizada, Kubica sobe ao top 10, e Williams marca seu primeiro ponto no ano

Do céu ao inferno na Alfa Romeo. Horas depois do GP da Alemanha, os comissários de prova penalizaram Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi por infração nas embreagens no início da corrida, tirando-os do top 10. Assim, quatro pilotos na ordem subiram no resultado do Hockeheim, incluindo Robert Kubica, marcando o primeiro ponto da Williams em 2019.

Raikkonen e Giovinazzi terminaram a corrida em sétimo e oitavo, respectivamente, dando à Alfa Romeo o melhor resultado da temporada. No entanto, logo após o cruzar da linha de chegada, os comissários convocaram um representante da equipe para discutir suposta violação do Artigo 27.1, relacionado à aplicação do torque da embreagem no início da prova.

Os comissários descobriram que o torque na embreagem no início não correspondia à demanda de torque padrão, havendo irregularidade.

Essa irregularidade, pôde ter dado vantagem nas largadas dos pilotos da Alfa Romeo. Portanto, os comissários optaram por dar aos dois pilotos penalidade de 10 segundos, o que foi convertido em 30 devido à punição ser concedida após a corrida.

Isso significa que Romain Grosjean subiu para o sétimo e Kevin Magnussen para oitavo. Líder do campeonato mundial, Lewis Hamilton marcou dois pontos em nono. Enquanto isso, Robert Kubica marcou seu primeiro ponto desde que voltou à F1 nesta temporada, ficando em décimo lugar.

O ponto que a Williams conquistou com a punição dada à Alfa Romeo foi o primeiro da equipe na temporada de 2019, quebrando o jejum no ano.

Alfa Romeo vai recorrer

Chefão da Alfa Romeo, Frederic Vasseur já antecipou que irá recorrer à decisão dos comissários sobre a penalidade.

“É extremamente decepcionante ter os dois carros penalizados e eliminados dos pontos, em uma corrida tão empolgante. A situação surgiu durante as voltas que passamos atrás do Safety Car, antes da largada. Sofremos uma disfunção da embreagem que estava além do nosso controle, e vamos investigar mais a questão.”

“Nós respeitamos o processo da FIA e o trabalho dos comissários, mas apelaremos desta decisão, pois acreditamos que temos os fundamentos e as evidências para que ela seja anulada. Nesse sentido, entraremos em contato com a FIA em breve.”

Vasseur também exaltou a condução de seus pilotos no Grande Prêmio da Alemanha, marcado pela chuva e reviravoltas.

“Kimi e Antonio pilotaram muito bem em condições desafiadoras, e o sétimo e oitavo lugar foram a recompensa por seu desempenho. A equipe trabalhou muito duro para colocar os dois carros nos pontos, e mostramos mais uma vez que temos o ritmo para lutar na ponta do pelotão intermediário.”

Agora, resta aguardarmos o desenrolar do apelo da Alfa Romeo à FIA. Enquanto isso, a decisão dos comissários está mantida.