Sem patrocínio da Mercedes, GP da Alemanha deve deixar calendário da F1

O GP da Alemanha, no Circuito de Hockenheim, foi palco de uma das melhores corridas da década. Abandonos, batidas, mudanças climáticas, vários Safety Car, e vitória de Verstappen marcaram o um final de semana espetacular. No ano passado também tivemos muitas emoções, com Vettel batendo na liderança e deixando escapar a ponta da tabela.



Mas mesmo com dois anos seguidos de ótimos finais de semana, o país não deve mais sediar a F1. O contrato já havia se encerrado em 2018, mas um acordo com a Mercedes como patrocinadora salvou o GP do país neste ano.



"Eles estão se esforçando muito, com muita paixão, e eles foram muito bem em manter o GP aqui neste ano. É um grande show, mas acho que eles mais perdem dinheiro do que ganham. Graças a Mercedes conseguiram manter a corrida aqui", disse Vettel.



Quando o alemão Schumacher estava no auge na Ferrari, a Alemanha costumava ter dois GPs por temporada, o que ajudou a popularidade do esporte no país. Porém, desde a aposentadoria do heptacampeão mundial, os números de ingressos vendidos diminuíram. No ano passado, 165 mil compareceram ao final de semana, enquanto 153 mil foi o número deste ano.



Toto Wolff disse que sua equipe não poderá repetir o patrocínio.



"Acho que a Liberty Media tem um grande problema nas mãos. Vamos encorajá-los a olhar com carinho para o GP da Alemanha, mas é tarefa de Chase Carey (chefe executivo da F1) decidir o futuro da categoria", comentou.