Norris comemora previsão de chuva para todo fim de semana húngaro: "É mais divertido"

Com expectativas de um bom fim de semana, Lando Norris teve uma sexta-feira difícil na Hungria. O piloto britânico da McLaren perdeu a segunda sessão de trinos devido a um vazamento hidráulico. E mesmo com chuva, que até interrompeu parte dos treinos, as equipes esboçaram seus tempos, já que há previsão do mesmo clima para o qualifying de sábado.

Norris falou que é muito frustrante perder a sessão, pois ele vê o Circuito de Hungaroring como uma pista que o piloto deve dinamizar o traçado o máximo possível para ir bem no treino classificatório.

“Se estiver seco, não é tão ruim quanto quando chove, você quer correr cada volta que puder. Não sei se vai estar molhado ou seco amanhã, teremos que esperar e descobrir. Então, é frustrante, quanto mais voltas você fizer por aqui, melhor. Especialmente porque a qualificação é muito importante. Mas acontece. Ainda conseguimos uma quantidade decente de voltas no TL1, então estou feliz por esse lado das coisas. O TL2, não foi tão bom.”

Sem completar o GP da Alemanha por problemas mecânicos, Norris pouco se importa com as condições climáticas para o qualifying.

“Eu não me importo, é mais fácil estar no limite no seco do que no molhado. Se estiver molhado, então eu estarei em pé de comparação com a maioria dos outros. Se estiver seco, não tanto. Eu não me importaria de pilotar no molhado, é mais divertido. Vamos esperar e ver o que o tempo traz amanhã.”

O inglês da McLaren é o 10º no Mundial de Pilotos, com 22 pontos. Já a equipe é a quarta no Mundial de Construtores, com 70 pontos, atrás apenas da RBR, Ferrari e Mercedes.

Você não perde nenhum milésimo de segundo do GP da Hungria aqui, no tempo real do treino classificatório na VAVEL Brasil.