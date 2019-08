Kvyat fala de duelo com companheiro Albon no GP da Hungria: "Foi divertido"

A Toro Rosso teve mais um resultado bom após o pódio na Alemanha. A equipe conseguiu novamente marcar pontos no GP da Hungria, desta vez com apenas um carro. Porém, houve um momento de tensão nos boxes da equipe, quando na volta 18 Kvyat e Albon lutaram por posição até a curva quatro, onde o russo levou a melhor e o piloto britânico/tailandês acabou saindo da pista. Uma manobra parecida com a primeira tentativa de ultrapassagem Hamilton sobre Verstappen. Para Kvyat, a briga foi interessante.



''Foi bom, foi uma batalha divertida. Eu consegui passar ele. Acho que foi muito divertido e muito próximo também", disse.

Mais tarde, Albon acabou recuperando a posição, já que o russo precisou fazer uma parada para troca de pneus sete voltas antes do companheiro de equipe, e acabou com uma 15ª colocação. O britânico terminou em décimo, conquistando um ponto, após travar outra batalha interessante, desta vez com Sergio Pérez, perto do fim da corrida.



"Nós estávamos mais rápidos que ele. Ele deixou um espaço por dentro, então eu decidi tentar a ultrapassagem. Para ser honesto, acho que ele me deu espaço suficiente. Achei que a ultrapassagem estava feita, mas então ele tentou fechar a porta no último instante, fazendo com que a gente se tocasse, mas nada tão sério", comentou.

Foto: Reprodução / F1

O ponto conquistado por Albon faz com que ele fique próximo do piloto da Renault, Hulkenberg, no campeonato de pilotos, com seu companheiro de equipe, Kvyat, em uma ótima nona colocação.



“Estou feliz com a temporada até aqui. Ainda quero mais. Sinto que tinha algumas corridas onde eu merecia mais pontos", finalizou Albon.



A próxima oportunidade de marcar pontos será apenas daqui há três semanas, após as férias de verão da F1, no GP da Bélgica, entre os dias 30 e 31 de agosto e a corrida no dia 1º de setembro.