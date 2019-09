Em briga direta no GP da  Itália, Leclerc é superior à Hamilton e vence pela segunda vez

Batalha cabeça a cabeça entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton! Em ritmo forte desde o início, Ferrari e Mercedes travaram uma forte batalha pela primeira posição no Circuito de Monza. Depois de 53 voltas, quem venceu foi o monegasco da equipe da casa, pondo fim ao jejum de nove anos sem triunfo ferrarista no GP da Itália.

Em frente à torcida italiana, o garoto Charlinho fez bonito de ponta a ponta no icônico asfalto de Monza. A largada foi tranquila para ele, que conseguiu manter a primeira posição. Porém, só ali o monegasco vermelho teve tranquilidade.

Depois das primeiras paradas, Lewis Hamilton conseguiu apertar seu ritmo e colar no líder. A cada curva o inglês colocava o bico de seu carro prateado no retrovisor do jovem. Chefão da Mercedes, Totto Wolf quase vibrou quando Leclerc errou na chicane na volta 36. Mas a felicidade durou apenas um segundo, pois houve tempo para o ferrarista voltar ao traçado de forma regular.

O erro que quase custou a vitória de Leclerc (Imagem: Reprodução/F1)

A cada curva, Charles fechava a porta para Lewis. Em ritmo extremamente forte, o piloto da Mercedes apertou tanto que na volta 42 o erro aconteceu.

Enquanto o ferrarista olhava para o retrovisor a cada segundo, Hamilton teve a roda travada bem na primeira curva da mesma chicane que o líder da prova errara um pouco antes. Bem na frente da torcida italiana, o inglês teve que fazer a chicane por fora dela, passando pelo zig-zag. Aí o público italiano foi à loucura vendo o rival de Charles perdendo tempo bem em sua frente.

Lewis indo ao zig-zag (Imagem: Reprodução/F1)

Depois do erro de Hamilton, tudo parecia que a vitória seria tranquila, não é mesmo? Só que não. Depois foi a vez de Valtteri Bottas encostar no monegasco, mas a pressão do finlandês não durou muito tempo. O piloto da Mercedes também errou no mesmo lugar, e na volta 51, de seu parceiro Lewis. Logo, a vitória foi agarrada por Leclerc com todos os dedos.

O erro de Bottas ( (Imagem: Reprodução/F1)

Além da briga pela primeira posição...

Max Verstappen, vice-líder do mundial de pilotos largou da última fila graças a punição recebida no TL de sexta-feira. Assim, o holandês conseguiu ser mais forte que as equipes do fundo do grid e chegar na oitava posição.

Surpreendendo desde o qualifying de sábado (07), a Renault ficou com a quarta e quinta posição, com Ricciardo e Hulkenberg, respectivamente. Os dois fizeram uma corrida quase que conjunta desde a primeira curva até a reta final. E, é claro, se beneficiaram dos sequentes erros de Sebastian Vettel, que largou em terceiro e chegou apenas em oitavo.

O que os três primeiros disseram?

Após liderar de ponta a ponta e segurar os dois pilotos da Mercedes, Charles Leclerc demonstrou muita felicidade ao vencer pela segunda vez na carreira: "Que corrida! Estou muito feliz com isso!"

Segundo colocado, Valtteri Bottas ficou um tão insatisfeito com o resultado na Itália: "Estou chateado. Tentei tudo para ultrapasssar. Acho que foi o melhor que podíamos hoje. Tentamos tudo que podíamos."

Líder do campeonato, mas com o terceiro posto em Monza, Lewis Hamilton adotou o discurso da parabenização aos adversários: "Parabéns para a Ferrari e para Charles, eles fizeram um grande trabalho. Houve uma grande pressão de Valtteri e minha."

