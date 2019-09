Insatisfeito, Vettel diz que corrida em Monza ‘se foi’ após acidente com Stroll

Abaixo do esperado! 2019 não vem sendo um ano bom para Sebastian Vettel. A quarta posição conquistada no qualifying deu esperança para o alemão, que não segurou, errou uma vez, originando punição, e chegou em 13º no GP da Itália. Assim, o piloto da Ferrari ficou insatisfeito e não agradou a torcida italiana.

Após rodar na chicane Ascari, ele recebeu penalidade de "stop and go" de dez segundos por voltar à pista entrando no traçado de Lance Stroll. O piloto da Racing Point não conseguiu desviar a tempo e também rodou. Vettel contou o que aconteceu.

"Não, eu não o vi. Lutei para ligar o carro, mas não o vi. Depois disso a corrida obviamente se foi. Ainda amo a F1, mas quando você não está indo bem, não pode estar feliz."

Como parâmetro, Verstappen largou na último fila e ainda chegou em oitavo. Com isso, Vettel não escondeu sua insatisfação depois do fim da prova.

"Obviamente não estou feliz com isso. Não posso ser feliz com o meu dia hoje. Tivemos um bom começo. Depois perdemos a posição [para Hulkenberg], recuperamos, chegamos novamente aos carros da frente. Depois perdemos a traseira e não conseguimos pegá-la."

Agora, Vettel foi o ultrapassado pelo companheiro Leclerc no Mundial de Pilotos, na quinta posição. Com 169 pontos, o alemão está 13 atrás do monegasco e longe do líder Hamilton, que tem 284.

