Insatisfeito, Raikkonen classifica seu GP da Itália como ‘fim de semana de merda’

Além de Bottas e Vettel, Kimi Raikkonen foi outro veterano na Fórmula 1 que gostou nada do próprio desempenho no GP da Itália. Largando do pitlane devido à punição no qualifying de sábado (07), o finlandês classificou sua corrida como “horrível” ao chegar apenas na 15ª posição.

Piloto da Alfa Romeo, Raikkonen bateu forte na Parabolica no final do Q2, fazendo com que largasse do pitlane na corrida de domingo (08). Ele também foi punido durante a prova em Monza por começar com pneus incorretos, já que iniciou a corrida com pneus médios, e não nos pneus macios que o levaram até o Q3, mesmo não tendo participado da sessão por causa ao acidente.

“Foi um fim de semana de ‘merda’. Primeiro, meu erro na classificação, que infelizmente significou que precisamos trocar a caixa de câmbio. Decidimos também trocar de motor e começar a partir do pitlane, mas com os pneus errados e com a penalidade minha corrida terminou mais ou menos. Ansioso para Singapura, já que não pode piorar.”

O GP de Singapura acontece no fim de semana entre os dias 20 e 22 deste mês. A corrida é às 9h10 do domingo (22).