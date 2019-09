Para Verstappen, dupla com Leclerc ‘poderia funcionar bem’

Piloto da Red Bull, Max Verstappen falou sobre uma possível parceira com o monegasco Charles Leclerc no futuro. Os dois são considerados os mais talentosos dessa geração, e existe muita discussão em torno de quem é o melhor. Isso não impede o holandês de desejar correr na mesma equipe que o piloto da Ferrari. Porém, ele admite que uma tensão seria inevitável, e que os dirigentes das equipes não querem uma repetição do cenário Hamilton x Rosberg das temporadas de 2014, 15 e 16.



“Acho que podemos trabalhar bem juntos. Não descarto que colidiremos, mas não acabaremos como Nico Rosberg e Lewis Hamilton. É claro que é uma situação mais difícil do que uma equipe em que um piloto é muito mais rápido, mas não é impossível”, disse.

Quanto à equipe em que essa dupla poderia se tornar realidade, Verstappen demonstrou respeito pela Ferrari, mas disse que não se importa com as cores que defenderá, contanto que seja um carro rápido.



“A Ferrari é um mito na Itália porque é como falar de um Deus. É bom ver que a paixão por um time e a história do mesmo são lindas, mas eu quero mesmo é pilotar o carro mais rápido. Se são as cores vermelho, cinza ou azul, isso não faz diferença para mim”, comentou.



Por fim, Max se mostrou alegre com a vitória do monegasco em Monza.



“É bom para ele e faz sentido para pilotos mais jovens conquistarem as vitórias em algum momento”, finalizou.