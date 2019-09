Há 10 anos, Brasil conquistava sua última vitória na Fórmula 1

Já fazem 10 anos da última vitória do Brasil na categoria mais importante do automobilismo mundial. No dia 13 de setembro de 2009, Rubens Barrichello conquistava a sua última vitória na Fórmula 1, que viria a ser também a última do país. No pódio, Jenson Button, campeão daquele ano, e Kimi Raikkonen, que hoje está na Alfa Romeo.

A vitória também foi a última da lendária equipe comandada por Ross Brawn, mas isso não impediu a conquista dos dois campeonatos - de pilotos e de construtores - naquele ano.

13 September, 2009: 🇮🇹



11th (and final) F1 win for @rubarrichello 👏



101st (and still most recent) F1 win by a Brazilian driver 🇧🇷



8th (and final) F1 win for 2009 champions Brawn GP 🏆 👨‍🔧#F1 #OnThisDay pic.twitter.com/vo1K7DU3C2 — Formula 1 (@F1) September 13, 2019

Depois disso, o Brasil teve outra grande chance de conquistar uma vitória, com Felipe Massa na Ferrari, em 2010, no GP da Alemanha, quando o piloto brasileiro liderava e tinha caminho livre para a vitória, mas a equipe decidiu trocar os pilotos de posição, e a icônica frase foi ouvida no rádio de Felipe: "Fernando is faster than you" - "Fernando está mais rápido que você", indicando a troca.

A última grande oportunidade de vitória brasileira na F1 foi na Áustria, em 2014, quando Massa cravou a pole position, mas acabou a corrida apenas em quarto.