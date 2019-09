Verstappen exalta batalha com Lewis; Vettel e Leclerc celebram dobradinha da Ferrari

Dobradinha vermelha! Ao contrário da lógica teórica, foi a Ferrari quem deu as cartas no GP de Singapura. Durante toda a semana, tanto Charles Leclerc quanto Sebastian Vettel adotaram o discurso da cautela pelo fato do Circuito de Marina Bay se o oposto dos pontos fortes da escuderia italiana. No entanto, na prática, os dois ferraristas chegaram em P1 e P2.

Sem vencer nenhuma das primeiras 12 corridas da temporada, a Ferrari acarretou sua terceira vitória seguida. Depois de Bélgica e Itália, Singapura também teve o piloto do macacão vermelho no topo do pódio. Com esse espírito de renovação em plena época, Vettel quebrou seu próprio jejum de 22 corridas e demonstrou felicidade ao ver os resultados da equipe italiana melhorarem.

"O início da temporada foi difícil para nós, mas nas últimas duas semanas, realmente ganhamos vida!", disse Vettel.

Foto: Reprodução/F1

Pole position e líder durante todo o começo de prova em Marina Bay, Charles Leclerc perdeu a ponta na fase de pit stop. Obviamente, o monegasco ficou insatisfeito ao ver seu parceiro de Ferrari voltar dos boxes à sua frente. Porém, exaltou a dobradinha.

"É sempre difícil perder uma vitória como essa, mas é uma dobradinha para a equipe e estou feliz com isso. Chegamos procurando talvez um pódio aqui, mas conseguimos a dobradinha, então isso é fantástico para nós", contou Leclerc.

Foto: Reprodução/F1

Atrás da Ferraris mas à frente das Mercedes, Max Vestappen colocou sua RBR em terceiro e preferiu dar luz à sua briga com Lewis Hamilton pelo último no pódio.

"Sempre vai ser uma corrida difícil, mas ir direto ao final com Lewis atrás... foi uma boa corrida", exaltou Verstappen.

Foto: Reprodução/F1

Agora, a classificação do mundial de pilotos ficou assim ao término da 15ª etapa: Hamilton (296 pts), Bottas (231), Leclerc (200), Verstappen (200), Vettel (194) e Gasly (69).