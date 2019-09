Após administrar Hamilton e Rosberg, Toto Wolff alerta Ferrari sobre rivalidade interna

Depois do episódio no GP de Singapura, Toto Wolff comentou sobre a competição acirrada dentro da Ferrari entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc. O chefe da Mercedes ressaltou a importância da administração do líder da equipe italiana para não tornar uma briga sadia numa rivalidade tóxica.

No último Grande Prêmio, Vettel saiu dos boxes à frente de Leclerc, que havia conquistado a pole e liderava a prova até então. Perder a posição no pit stop fez com que o monegasco esbravejasse no rádio dizendo que não sabia como aquilo tinha acontecido, insinuando sobre a preferência do time vermelho ao piloto alemão.

“Dois alfas competindo por posição têm potencial para rivalidade e escalada — já estivemos nessa situação”