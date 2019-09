Para Vettel, vencer o título ‘é a única forma da Ferrari voltar’

Após assistir seu companheiro vencer na Bélgica e na Itália, e conquistar sua primeira vitória na temporada, Sebastian Vettel disse que vencer é fundamental para que a equipe volte ao protagonismo.



"Estou na Ferrari já faz algum tempo e penso que existe apenas uma forma da Ferrari voltar, que é quando ganharmos o campeonato. Sei que é algo duro de se dizer, mas essa é a realidade. Estamos trabalhando duro nisso. Acho que esse ano vai ser bem difícil de virar as coisas para o nosso lado com a Mercedes na forma que está."

Mesmo com a Mercedes ainda dominando a temporada, 133 pontos a frente da Ferrari, Vettel ainda quer lutar, visando 2020.



"Continuamos lutando por conta do que podemos aprender desse ano. Isso pode nos ajudar na próximo ano. O que fizemos aqui em Singapura foi positivo em termos do que podemos aproveitar para o desenvolvimento do carro no ano que vem. Mas precisamos mais que isso. Queremos ser o melhor time, que atualmente não somos."

Desta forma, pensando no carro do ano que vem, Vettel acredita que as últimas corridas ajudam na confiança dentro da equipe.



"As últimas corridas foram boas para nós, então isso é bom para a confiança do time, mas ainda há muito trabalho a ser feito", finalizou.

A Fórmula 1 volta a correr neste final de semana, entre os dias 27, 28 e 29, na Rússia.