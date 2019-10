Opinião: o que esperar da Mclaren no próximo ano

Uma novidade bombástica movimentou o mundo da Fórmula 1 no final de semana no Grande Prêmio da Rússia, a Mclaren anunciou de forma oficial o retorno do Motor Mercedes, A parceria com motor da equipe Alemã mostra que os ingleses querem voltar ao caminho das glórias nos tempos de Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, que são exemplos de pilotos consagrados e ganharam títulos com a montadora em décadas passadas.

Atualmente a Mclaren utiliza o motor Renault, mas não vem apresentando resultados satisfatórios como imaginava e vem sofrendo desde 2015 com posições menos esperadas nas corridas disputadas, mais com o anúncio da volta do motor Mercedes a expectativa de reencontrar o caminho das vitórias é grande, pois foi assim que a marca conseguiu títulos e hegemonia mundial.

Foto: Reprodução/Mclaren

Em análise a esse ano, a equipe vem apresentando resultados mais plausíveis em relação aos anos anteriores, os pilotos Carlos Sainz e Lando Norris vem desempenhando esse papel muito bem inclusive colocando a equipe em quarto Lugar no Mundial de Construtores nessa temporada.

Esperamos que 2020 seja um ano bastante otimista para a Mclaren e que a equipe possa aproveitar o máximo dos pilotos, pois tem chances sim de brigar por lugares mais altos nas corridas e voltar a ser uma equipe muito respeitada como antes, vencendo e conquistando títulos alcançando rendendo frutos maiores.