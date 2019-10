Verstappen crava segunda pole no México; Bottas bate na parte final do treino

O Holandês Max Verstappen cravou neste sábado (26) sua segunda pole no ano, ele foi seguido pelo dois pilotos da Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel. O esportista da Red Bull mostrou todo seu talento e personalidade e mais uma vez se sobressaiu como era esperado na pista do México, cravando a liderança com o tempo de 1:14:758.

No entanto a dupla da Mercedes não rendeu como esperado, o lider do campeonato e atual campeão o Inglês Lewis obteve o quarto melhor tempo já seu companheiro de equipe Valtteri Bottas bateu na ultima curva do circuito antes de cravar seu tempo e contentou-se apenas com a sexta posição, o Tailandês Alexander Albon largará em quinto, completando o grid dupla da Mclaren Carlos Sainz e Lando Norris largarão respectivamente em sexto e sétimo, o time da Toro Rosso Daniil Kvyat e Pierre Gasly em nono e décimo respectivamente.

Corrida do título para Lewis Hamilton

O Inglês Lewis Hamilton pode ser campeão neste domingo, apara isso precisa de uma combinação de resultados e precisa apenas chegar entre segundo e quarto nas duas provas restantes e somar obrigatoriamente cinco pontos a mais que Bottas.

O que os três primeiros falaram?

"Sair por cima é incrível! Um enorme obrigado à equipe, eles trabalharam muito. Mostramos hoje que somos muito rápidos." Max Verstappen, o primeiro

"A Red Bull foi muito rápido. Max foi muito rápido. Amanhã, o início será muito importante. A velocidade máxima que temos é muito boa." Charles Leclerc, o segundo

"Acho que o carro era bom, mas teria sido bom ter subido mais. Espero ter um bom começo amanhã, é uma corrida longa. Será uma aventura e tanto." Sebastian Vettel, o terceiro

Dessa forma, Max Verstappen tem grandes chances de conquistar a vitória do México local onde venceu as duas ultimas corridas realizadas no país Local, mais terá pela frente as duas Ferraris que vem tomando as rédeas nas ultimas corridas e virão com tudo para fazer uma corrida de recuperação neste fim de semana, já que o desempenho no México deixou a desejar.

Eliminados no Q1

16°: Lance Stroll

17°: Kevin Magnussen

18°: George Russell

19°: Romain Grosjean

20: Robert Kubica

Eliminados no Q2:

11°: Sergio Perez

12°: Nico Hulkenberg

13°: Daniel Ricciardo

14°: Kimi Raikkonen

15°: Antonio Giovinazzi

Como ficou o Grid de Largada: