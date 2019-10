Verstappen é punido, e pole do GP do México fica com Leclerc

O sábado estava sendo dos sonhos para Max Verstappen até agora há pouco, mas a pole conquistada à tarde foi revertida numa largada da quarta posição. A decisão foi tomada pela equipe de comissários depois do holandês da RBR manter a alta aceleração enquanto o qualifying recebia bandeira amarela devido ao acidente com Valtteri Bottas, da Mercedes, no final do Q3. Assim, quem assume a pole no GP do México é o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Vettel vai à P2 e Hamilton sobe à P3.

"Vi que Vatteri tinha batido. Parecia que eu tinha tirado o pé? Não, não reduzi", contou Verstappen.

Caso o resultado da pista fosse mantido, Max teria conquistado sua segunda pole na Fórmula 1, mas caiu três posições no grid após a punição. Vale ressaltar, que todos os pilotos são alertados pela comissão de prova de que não podem acelerar em alto nível sob bandeira amarela. Sabendo disso, o holandês foi perguntado, logo depois do fim do Q3, sobre não ter tirado o pé no momento do acidente de Valtteri Bottas.

"Acho que sabemos o que estamos fazendo, caso contrário não estaríamos guiando um carro de Fórmula 1. É o classificatório, você acelera. Se eles querem excluir a volta, que excluam", respondeu incisivamente Max.

Agora novo pole, Leclerc também falou sobre o episódio assim que saiu de sua Ferrari ao término do qualifying. O monegasco demonstrou uma opinião oposta à do pilto da RBR: "Está claro para todos que, quando há uma bandeira amarela, é preciso diminuir a velocidade. Não posso julgar o que aconteceu, mas acho que essa regra é básica para todos os pilotos."

Imagem: Reprodução/F1

O Grande Prêmio do México tem largada marcada às 16h10 do domingo (27). E, como de costume, você não perde nenhum lance aqui, na VAVEL Brasil, através do tempo real.