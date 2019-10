"Melhor do resto", Pérez diz que corrida no México foi como uma vitória para ele

Belo resultado para o piloto da casa! Sergio Perez fez sua torcida ir ao céu no GP do México. O mexicano da Racing Point conseguiu resistir às investidas de Daniel Ricciardo, da Renault, para terminar como o "melhor do resto" na P7. E o resultado para Perez parecia com ‘uma vitória’.

O latino igualou seu melhor resultado correndo em casa. Ele largou da P11 e ganhou quatro posições com a ajuda de algumas estratégias de gerenciamento de pneus. Assim, Perez registrou 51 voltas com pneus duros enquanto Ricciardo tentava se aproximar com seu carro francês.

"Foi muito difícil, porque a Renault também foi muito forte na primeira parte da corrida e chegou muito perto de nós na estratégia, mas consegui economizar os pneus até o final da corrida. Foi uma vitória para mim e estou muito feliz com isso", disse à Sky Sports.

Perez correndo em casa (Foto: Reprodução/Racing Point)

O mexicano ainda avaliou o desempenho da equipe na 18ª prova da temporada.

"Acho que a corrida foi perfeita e quero parabenizar toda a equipe por todo o trabalho árduo que proporcionou esse resultado. É muito especial marcar pontos na minha corrida em casa — na frente dos fãs que me deram tanto apoio nesta semana. Eu tive que me concentrar tanto e empurrar para a direita até o fim. Estou muito satisfeito com o nosso desempenho e os pontos que marcamos hoje são importantes para a luta no campeonato de equipes."

Dessa forma, os seis pontos a mais na conta de Sergio Perez no México ajudam a Racing Point a empatar com a Toro Rosso, com 64 pontos na conta. Vale lembrar que a STR foi punida em Daniil Kvyat, que recebeu penalidade de 10 segundos após acidente com Nico Hülkenberg.