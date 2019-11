Felipe Massa realiza evento para fortalecer a Fórmula E no Brasil

O piloto brasileiro da Venturi Racing Felipe Massa disputou uma corrida de karts elétricos com o tetracampeão mundial de futebol Marcio Santos para promover a sexta temporada da ABB Fórmula E, nesta quarta-feira (30), em São Paulo.

Felipe Massa falou sobre a Fórmula E, a importância da mobilidade elétrica, entre outros diversos assuntos na atração de maior audiência da casa.

Os jornalistas fizeram diversas perguntas sobre a próxima temporada da Fórmula E, quais os grandes desafios e diferença entre os monopostos elétricos e os carros das demais categorias, entre outras curiosidades.

Para fechar o dia, Massa foi ao Speed Land, kartódromo localizado na zona leste de São Paulo, onde participou de mais uma ação com os jornalistas: uma corrida de karts elétricos.

Ao final da disputa, o zagueiro eleito pela FIFA como o melhor da posição na Copa do Mundo de 1994 entregou a Felipe Massa duas camisas: uma do São Paulo, time pelo qual o piloto brasileiro torce, e outra da Seleção Brasileira com o número 15, o qual ele usou na conquista do tetra.

”Competi no kart tradicional, mas nunca no elétrico. Eles têm uma aceleração muito melhor, são muito rápidos e divertidos”, disse Marcio Santos após a competição. ”A Formula E é a corrida do futuro e está dando o que falar”.

“Sou apaixonado pelo futebol e ainda ter ao meu lado o Márcio, jogador e capitão do meu São Paulo, foi muito legal”, disse o piloto de 38 anos, que ficou conhecido mundialmente depois de quase duas décadas na Fórmula 1.

A sexta temporada da Fórmula E será a segunda para Massa, que voltará ao volante do novo carro Venturi Racing, agora com o powertrain da Mercedes-Benz EQ, ao lado do companheiro de equipe, o suíço Edoardo Mortara.

Ao todo são 24 pilotos de 12 equipes, incluindo o também brasileiro Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler).

As principais montadoras do mundo participam do evento, como Porsche, BMW, Audi e Jaguar estarão na linha de largada, chegando ao total de 12 no grid de largada.

A categoria passa pelos circuitos de rua de grandes cidades ao redor do planeta, como Santiago, Londres, Nova Iorque, Paris, Roma e Singapura.