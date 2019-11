Bottas ainda tem o sonho de ser campeão na carreira: "Ninguém sabe o quanto estou motivado"

Segundo piloto da Mercedes, Valtteri Bottas ainda está com todo o gás na F1. O finlandês contou que ‘ninguém sabe’ do tamanho da motivação dele para vencer um Campeonato Mundial de Fórmula 1, o que seria o primeiro de sua carreira. Essa vontade ganha mais força por causa da diminuição da diferença entre ele e o hexacampeão Lewis Hamilton.

A atuação regular de Bottas contribuiu — e muito — para a Mercedes conquistar o sexto título consecutivo de construtores. Seu desempenho também garantiu a si o segundo lugar entre os pilotos, somente atrás de britânico Lewis, com duas corridas ainda por vir.

Constante desde o início de 2019, o finlandês ainda considera uma evolução em sua carreira, que pode diminuir a diferença para o britânico em breve.

“Todo piloto sempre evolui, e desde que você queira, você pode melhorar. Lewis sempre quer isso o tempo todo, ele não está relaxando, ele está sempre trabalhando para melhorar, mas pelo menos pelo que posso ver e a equipe também pode ver, nossa relativa diferença de desempenho está ficando cada vez menor, e com certeza, eu ainda não atingi o meu ápice. Então, cabe a mim trabalhar e evoluir”, disse Bottas ao Crash.net.

“Não há dúvida de que ele está motivado para vencer. Não sei quantos campeonatos, mas ninguém sabe o quanto estou motivado, no fundo, para conquistar pelo menos o meu primeiro título.”

Vale lembrar que Bottas começou a temporada bem próximo de Lewis Hamilton, mas alguns erros lhe tiraram da briga direta. Assim, o britânico também Mercedes se desgarrou na classificação.

“Não houve grandes diferenças entre nós, pois as médias mostram números realmente minúsculos. Existem muitas variáveis e as coisas podem mudar rapidamente, mas o desempenho geral sempre pode ser melhor. Houve erros do meu lado, que me custaram melhores posições iniciais para as corridas.”

“O México é um bom exemplo disso, onde superei o limite tentando encontrar todo o desempenho da volta, mas isso pode acontecer”, finalizou o finlandês Bottas.

O próximo Grande Prêmio para Valtteri demonstrar essa sua gana de vitória é no Brasil, Circuito de Interlagos. Às 14h10 do domingo (17) que vem. E você não perde nada da penúltima prova do ano aqui, na VAVEL Brasil.