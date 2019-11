No TL 2 molhado do GP do Brasil, Ferrari brilha e Toro Rosso tem problemas

Ferrari dominante! A dupla vermelha dominou na segunda parte dos treinos livres de sexta-feira (15): os dois pilotos marcaram os melhores tempos e colocaram a Ferrari no topo. Sebastian Vettel foi o mais rápido e fez o tempo de 1m09seg217, já seu companheiro Charles Leclerc marcou 1m09seg238, ficando 0s021 do primeiro colocado.

Max Verstappen fechou o top 3 marcando 1m09seg351. Enquanto isso, Valtteri Bottas teve uma leve vantagem sobre Lewis Hamilton e terminou na P4, com seu amigo de Mercedes na P5.

Kevin Magnussen dominou o pelotão intermediário e cravou o sexto tempo. Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Alexander Albon e Carlos Sainz completaram o top 10, respectivamente.

Robert Kubica, logo no início do treino, tocou na zebra e bateu com força na mureta de proteção. Após o incidente a sessão foi suspensa com bandeira vermelha.

O TL2 também ficou marcado pelos problemas dos carros da Toro Rosso. Pierre Gasly teve o motor do carro quebrado no final do treino — o incidente ocorreu próximo a saída dos boxes e o francês teve que abandonar. No final da sessão, Danil Kvyat perdeu o controle do carro, bateu na mureta e abandonou a sessão juntamente com seu companheiro de equipe.

Como ficou o TL2: