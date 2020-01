Verstappen renova com a Red Bull até 2023

A temporada de 2021 se desenhava com uma das mais movimentadas no quesito troca de pilotos, já que muitos contratos se encerravam, deixando nomes como Charles Leclerc e Max Verstappen livres no mercado. Mas esses dois nomes já não estarão mais sem lugar garantido. Primeiro a Ferrari anunciou um novo contrato até 2024 com o monegasco e, agora, a Red Bull assegura Verstappen sob suas cores até 2023.

Pushing to the MAX to 2023 🦁🔥@Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! 😁#YesBoys — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020

"Puxando ao MAXimo até 2023 @Max33Verstappen assina contrato estendido de múltiplos anos com a equipe"

"Estou muito feliz por ter ampliado minha parceria com a equipe. A Red Bull acreditou em mim e me deu a oportunidade de começar na Fórmula 1. Ao longo dos anos eu me aproximei cada vez mais da equipe e, além da paixão de todos e do desempenho na pista, também é muito agradável trabalhar com um grupo tão bom de pessoas. A chegada da Honda e o progresso que fizemos nos últimos 12 meses me dá ainda mais motivação e a crença de que podemos vencer juntos. Eu respeito a maneira como a Red Bull e a Honda trabalham juntas e de todos os lados todos estão fazendo o que podem para ter sucesso. Quero vencer com a Red Bull e nosso objetivo é, claro, lutar por um campeonato mundial juntos", disse Max.

Christian Horner, diretor da equipe, também comentou a renovação de contrato.



“É uma notícia fantástica para a equipe ter estendido nosso acordo com Max até a temporada de 2023. Max provou o quanto é um trunfo para a equipe, ele realmente acredita na parceria que estabelecemos com o nosso fornecedor de motores - Honda - e estamos muito satisfeitos por ter ampliado nosso relacionamento com ele", comemorou.

Max tem 102 corridas na F1, com oito vitórias, duas poles, 31 pódios, 948 pontos e 7 voltas mais rápidas.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 7, 2020