Governo de Xangai barra esportividades devido ao coronavírus, e GP da China de F1 é suspenso

Nesta quarta-feira (5), o Governo de Xangai confirmou a suspensão de todas as atividades esportivas na província chinesa devido ao surto do coronavírus no país asiático. Assim, a medida afeta o GP da China de Fórmula 1, previamente agendado para dia 19 de abril.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) ainda não se pronunciou oficialmente sobre a suspensão da prova.

Em dados atualizados, o surto do coronavírus já matou quase 500 pessoas e contaminou outras 25 mil na China, deixando o mundo em alerta.

Com a indisponibilidade da prova acontecer em abril, as outras alternativas são de cancelamento ou reagendamento para outubro. Estudando o calendário, há uma data lógica disponível no dia 4/10, entre os GPs da Rússia e do Japão. Também existe outra no dia 18, posterior ao GP dos Estados Unidos.

Pelo mesmo motivo, o eP chinês de Sanya da Fórmula E, que estava marcado para acontecer no dia 21 de março foi, a exemplo, cancelado.