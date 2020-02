Fórmula E: confira os melhores momentos das provas anteriores na Cidade do México

A Cidade do México será palco de mais uma etapa da Fórmula E. Desta vez, será a quarta prova da temporada 2019-20, e a expectativa é de mais uma prova emocionante no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Presente no calendário da Fórmula E desde a segunda temporada, confira abaixo como foram as provas disputadas anteriormente na Cidade do México:

2016 - Lucas di Grassi recebe a bandeirada em primeiro, mas a vitória é de Jérôme D'Ambrosio: o piloto brasileiro da Audi Sport ABT Schaeffler fez uma grande corrida e assumiu a liderança algumas voltas após a troca de carros, ao ultrapassar D'Ambrosio. Aliás, o piloto belga da Dragon passou apuros para segurar o suíço Sébastian Buemi, que o pressionou por quase vinte voltas até a bandeirada final. Após o término da prova, Di Grassi acabou sendo desclassificado por conta de irregularidades na Audi, e a vitória ficou com D'Ambrosio.

2017 - Agora sim, a vitória é de Lucas di Grassi: mesmo largando nas últimas posições e enfrentando alguns problemas nas primeiras voltas, o piloto brasileiro da Audi Sport ABT Schaeffler fez uma boa estratégia na troca de carros e conseguiu a vitória. Outra vez Jérôme D'Ambrosio travou alguns duelos para conseguir chegar ao pódio, mas seu carro ficou sem energia nas últimas voltas e não terminou a prova.

2018 - A primeira vitória de Daniel Abt: outra vez a Audi Sport ABT Schaeffler superou as demais equipes na estratégia da troca de carros e com isso, o alemão Daniel Abt pôde subir pela primeira vez no degrau mais alto do pódio da Fórmula E, e sem correr riscos durante a segunda metade da prova.

2019 - Wehrlein e a vitória que escapou nos metros finais: parecia um fim de semana perfeito para o alemão Pascal Wehrlein da Mahindra Racing. Em sua segunda prova na Fórmula E, conquistou a pole position e se manteve na liderança até a última volta, suportando a pressão do brasileiro Lucas di Grassi. Mas a bateria do carro de Wehrlein acabou a poucos metros da bandeirada e Di Grassi aproveitou para cruzar a linha de chegada em primeiro, em uma épica vitória na Cidade do México. Aliás, foi a segunda vitória do brasileiro na capital mexicana.

O ePrix da Cidade do México 2020 será disputado neste sábado (15) e terá transmissão exclusiva no Fox Sports 2, com largada programada às 19h (Horário de Brasília).