Fórmula E planeja nova data para o E-Prix de Sanya

O crescimento do coronavírus levou a Fórmula E a adiar o E-Prix de Sanya, que estava programado para 21 de março na cidade chinesa.

Devido à falta de tempo para organizar a prova em outro local, essa data ficará vazia e, enquanto isso, a Fórmula E analisa as opções para recuperar a corrida, seja na própria Sanya ou adicionando outra etapa dentro do calendário já estabelecido.

"Há coisas que não podemos controlar, apesar de termos tudo sob controle e com um processo exaustivo", disse o co-fundador da Fórmula E Alberto Longo no Autódromo Hermanos Rodríguez, autódromo palco da etapa deste sábado, o E-Prix da Cidade do México.

“Várias coisas aconteceram este ano, tais como o problema que tivemos em Hong Kong das revoltas sociais que nos obrigaram a cancelar essa corrida. Então tivemos alguns problemas também no Chile e a verdade é que, com o apoio do gabinete do prefeito, conseguimos concretizar e foi um evento espetacular e entrou para a história da Fórmula E”.

"Agora enfrentamos um inimigo que está muito acima nossas capacidades, que é o coronavírus, e obviamente tivemos que optar por não fazer a corrida em março na China".

“Ainda estamos falando sobre como vai ser essa modificação, o que está decidido é que a corrida não vai acontecer em março, mas estamos avaliando as diferentes opções para substituí-la ou colocá-la em outra data no calendário. Há uma possível data entre as corridas de Jacarta e Seul, já que temos um fim de semana livre e poderíamos usá-lo, mas ainda é cedo para dizer o que vai ser feito, ainda estamos analisando todas as possibilidades.”

A corrida de Seul será em 3 de maio, enquanto a de Jacarta está marcada para 6 de junho. As outras opções possíveis é transformar uma das etapas que já está garantida no calendário em uma rodada dupla. As opções são Berlim, em 21 de junho, ou Nova York no dia 11 de julho.

Questionado sobre o que a Fórmula E planeja para o calendário da temporada 2020/21, Longo comentou: Provavelmente teremos novas corridas, algumas novas… Mas eu gosto da estabilidade do campeonato e do calendário, e estamos conseguindo isso”.

“A maioria das cidades já estão confirmadas e temos contratos assinados a longo prazo, mesmo que uma ou outra não seja renovada, temos um jogo de cintura para adicionar uma nova data ao calendário”, finalizou.