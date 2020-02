Atual bicampeão, Vergne espera ‘corrida interessante’ na Cidade do México

A expectativa dos pilotos é alta para o ePrix da Cidade do México, que será disputado neste sábado (15) no Autódromo Hermanos Rodríguez. Será utilizado um novo traçado neste fim de semana, mais veloz e sem chicanes, criando a possibilidade de um maior número de ultrapassagens.

Entre os pilotos que ficaram animados com as mudanças no traçado está o atual bicampeão da categoria de carros elétricos, o francês Jean-Eric Vergne da DS Techeetah.

O início da sexta temporada da Fórmula E não tem sido das melhores para JEV: até o momento, foram apenas quatro pontos conquistados em três provas disputadas. Se por um lado, o começo não é animador, Vergne terá a vantagem de participar do terceiro grupo no treino classificatório, o que pode fazer diferença para definir o grid de largada.

Além disso, o carro da DS Techeetah costuma ter um bom gerenciamento de energia, um fator que pode ser tão determinante quanto foi no ano passado na Cidade do México.

“A pista é muito melhor do que antes, não gostávamos das chicanas, elas causavam muitos problemas. E acho que com esse tipo de pista será muito difícil com os pneus, principalmente o traseiro esquerdo”, comentou Vergne.

“E também será difícil em termos de gerenciamento de energia, por isso será muito interessante. Gosto desse tipo de corrida em que você deve pensar e saber o que está fazendo com sua energia”, completou.

O ePrix da Cidade do México será a quarta prova da temporada 2019-20 da Fórmula E, e a largada está programada para às 19h (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva no Fox Sports 2.