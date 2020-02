Vandoorne focado no Top-10 no México para manter liderança na Fórmula E

A sexta temporada da Fórmula E começou equilibrada, porém a novata Mercedes Benz EQ tem mostrado uma regularidade acima das demais equipes, principalmente com o belga Stoffel Vandoorne, que pontuou em todas as três etapas e é o líder do campeonato.

Para o ePrix da Cidade do México, a missão de Vandoorne é simples: conseguir chegar no Top-10 e anotar o máximo de pontos possíveis. O piloto da Mercedes já entendeu o que é necessário para se manter entre os primeiros do campeonato: regularidade.

"É bom chegar ao México e ser o líder do campeonato. Neste momento do campeonato, isso realmente não importa muito, ainda é muito cedo, ainda temos um longo caminho a percorrer até o final e continuaremos trabalhando", comentou Vandoorne.

"Temos sido muito consistentes desde o início, com dois pódios em Diriyah e no Top-10 em Santiago, e é isso que importa. A chave para mim é consistência. Não é algo que eu necessariamente tive no ano passado, mas acredito que estou apresentando um bom nível este ano."

Com o bom desempenho da Mercedes até este momento, Vandoorne espera conseguir manter a regularidade e por enquanto é só elogios para a equipe alemã, que está em seu primeiro ano com uma equipe principal na categoria de carros elétricos.

"Construímos um bom carro, por isso temos uma boa plataforma para trabalhar. Sinto que tenho as ferramentas para algo bom e, se continuar neste ritmo, espero que possamos permanecer entre os primeiros".

O ePrix da Cidade do México será a quarta prova da temporada 2019-20 da Fórmula E, e a largada está programada para às 19h (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva no Fox Sports 2.