Fórmula E anuncia o cancelamento do E-Prix de Roma por causa do Coronavírus

Após ter anunciado alguns dias atrás o cancelamento do ePrix de Sanya, o qual estava programado para ser realizado no dia 21 de março, a Fórmula E confirmou nesta sexta-feira (06) o cancelamento da etapa de Roma, na Itália, que aconteceria no dia 04 de abril.

Ambas as provas foram canceladas por conta da epidemia do COVID-19, conhecido mundialmente como coronavírus. Confira abaixo o comunicado oficial da Fórmula E:

Como consequência da emergência sanitária em andamento na Itália e de acordo com o decreto ministerial sobre medidas para combater e conter a disseminação do COVID-19 no país - que inclui eventos esportivos com grandes multidões e espectadores - não será possível realizar o E-Prix de Roma no dia 4 de abril de 2020.

A Fórmula E, em acordo com as autoridades relevantes em Roma, EUR S.p.A e em conjunto com a FIA e o Automobile Club d'Italia (ACI), trabalhará em estreita colaboração com os parceiros do campeonato e as partes interessadas, a fim de avaliar e revisar opções alternativas para o ePrix de Roma em uma data posterior assim que as restrições cessarem.

Todos os fãs que adquiriram ingressos serão contactados pelos canais apropriados nos próximos dias.

Até o momento foram disputadas cinco etapas da sexta temporada da Fórmula E. Com o cancelamento do E-Prix de Roma, a próxima etapa do calendário passa a ser Paris, marcada para o dia 18 de abril.