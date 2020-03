Regra que limitava mudanças de pintura nos capacetes dos pilotos é extinta pela FIA

Uma das regras que mais irritava os pilotos da maior categoria do automobilismo mundial finalmente foi derrubada. Até aqui, os pilotos tinham o direito a apenas uma mudança de pintura do capacete por temporada. Segundo a FIA, a regra foi implementada com o intuito de fazer com que a identificação dos pilotos por parte da torcida e da imprensa fosse mais simples.



''Para facilitar a identificação dos pilotos enquanto estão na pista, o capacete de cada piloto deve, com exceção de um evento a escolha do piloto, ser substancialmente o mesmo durante a temporada. Uma mudança na pintura do capacete também será permitida caso o piloto troque de equipe durante o ano", dizia a regra.

Em um acordo das equipes, agora os pilotos podem brincar o quanto quiserem com seus designs durante a temporada. Após a reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor, ficou acordado que agora "mudanças sem restrições aos designs dos capacetes dos pilotos entre corridas serão permitidas".