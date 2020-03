F1 anuncia suspensão de mais três GPs: Holanda, Espanha e Mônaco

Na manhã desta quinta-feira (19), a Fórmula 1 anunciou o adiamento de mais outros três GPs devido à pandemia do novo coronavírus. A exemplo de China, Bahrein, Vietnã e Austrália, os finais de semana das provas na Holanda, na Espanha e em Mônaco também serão reagendadas no calendário.

Com a situação atual da Covid-19, todas as três corridas foram suspensas. Em nota, 'a Fórmula 1, a FIA [Federação Internacional de Automobilismo] e os três promotores [de cada um dos três GPs] tomaram essas decisões para garantir a saúde e a segurança da equipe de viagem, dos participantes do campeonato e dos torcedores, que continua sendo a nossa principal preocupação'.

Todas as partes disseram que estudariam a viabilidade de encontrar datas alternativas para a realização das corridas no final de 2020. A declaração acrescentou ainda que a Fórmula 1 e a FIA esperam poder começar a temporada deste ano 'assim que for seguro fazê-lo depois maio', no entanto seguem monitorando a situação da pandemia.

Dessa forma, a expectativa da FIA e da F1 é que o Campeonato Mundial da principal categoria automobilística do mundo comece apenas na que seria a oitava corrida do ano, no GP do Azerbaijão, em 7 de junho.