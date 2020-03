Diretor da Mercedes elogia início da equipe na Fórmula E

Depois de uma temporada com a equipe satélite HWA Racelab, a Mercedes agora tem sua própria equipe de fábrica: a Mercedes Benz EQ, chefiada por Ian James e com os pilotos Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries.

O começo de temporada foi extremamente animador para a equipe alemã: dois pódios na rodada dupla de Diriyah, na Arabia Saudita com Vandoorne e liderança provisória do campeonato.

Em Santiago, as flechas de prata continuaram pontuando, mantendo a Mercedes nas primeiras colocações do campeonato, e apesar do abandono de ambos os pilotos na Cidade do México e do fim de semana não tão bom assim em Marraquexe (fora do Top-10), a equipe alemã segue na quinta colocação com 56 pontos.

Para Ian James, este início de campeonato está sendo uma “surpresa positiva”, principalmente com os resultados das três primeiras temporadas:

“Durante os testes em Valência, vi que a temporada seria um desafio para nós – e ainda é”, comentou Ian James em entrevista ao site alemão Motorsport Magazin durante esta semana.

“Continuamos aprendendo muito, mas nosso início foi uma surpresa positiva, além do México e do Marrocos. Agora sabemos que temos uma base sólida. Temos que nos concentrar no desenvolvimento a partir dessa base.”

Na mesma entrevista, Ian James destacou a superação feita pela equipe, já que possui quatro instalações distintas e precisa equilibrar o serviço em todos os locais.

“Foi um dos maiores desafios para equilibrar o fato de sermos compostos por diferentes unidades. Por um lado, tem a Mercedes HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) em Brixworth, HWA em Affalterbach, a Mercedes-Benz em Stuttgart e nossa sede em Brackley. Sempre será um desafio. Mas ainda assim somos a mesma equipe na pista. Isso inclui não apenas os engenheiros e mecânicos, mas também os pilotos.”

A Fórmula E está paralisada por dois meses, por causa da pandemia de coronavírus. A previsão é que o campeonato de carros elétricos retorne em junho, em Berlim (porém, ainda não tem uma confirmação oficial).