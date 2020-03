Fórmula E: ExCel London vira hospital temporário para pacientes com Covid-19

Um dos mais famosos centros de exposições do Reino Unido, o ExCel London por enquanto segue confirmado como o palco da decisão da sexta temporada da Fórmula E. Mas, com o campeonato de carros elétricos paralisado por causa da pandemia de coronavírus, o local ganhou uma nova missão: se tornar um hospital temporário para receber pacientes diagnosticados com o COVID-19.

Em resposta à pandemia do COVID-19 e em conjunto com o Ministério da Defesa do Reino Unido, o local abrirá na próxima semana como um hospital improvisado, com duas enfermarias que poderão acomodar 4.000 leitos.

“Os funcionários do NHS England estão trabalhando dia e noite para lidar com essa ameaça à saúde global sem precedentes”, declarou Sir Simon Stevens, chefe executivo do NHS England.

“Além de aumentar a capacidade de tratamento em todos os hospitais do NHS, também temos outras opções, incluindo novas instalações e um acordo histórico com hospitais privados. É absolutamente vital que essa enorme mobilização seja acompanhada por uma ação do público, o que significa seguir o conselho médico à risca – por favor, fiquem em casa para salvar vidas.”

Em comunicado oficial de seu porta-voz, a Fórmula E manifestou total apoio a decisão de utilizar o ExCel London como hospital temporário. Vale lembrar que a categoria de carros elétricos foi a primeira grande competição de automobilismo a anunciar cancelamentos de algumas etapas por conta da pandemia, até a paralisação por dois meses da temporada.

Por enquanto a Fórmula E trabalha com a probabilidade de retornar em junho, com o ePrix de Berlim, além de mais três provas: em Nova York e a rodada dupla justamente no ExCel London. Porém, ainda existe a possibilidade de novas datas serem confirmadas no futuro.