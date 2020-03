Fórmula E: Diretor da Mercedes comenta sobre a dupla de pilotos, Vandoorne e De Vries

Em sua primeira temporada como equipe de fábrica na Fórmula E, a Mercedes Benz teve um início impressionante e logo na sequencia, passou por algumas decepções. Tudo isso, em apenas cinco provas realizadas no campeonato.

A equipe alemã surpreendeu quando anunciou o jovem Nyck de Vries como companheiro de equipe de Stoffel Vandoorne para a sexta temporada do campeonato de carros elétricos, e o diretor chefe Ian James explicou os desafios da escolha.

“Muitas vezes me perguntaram se era sensato colocar um novato como Nyck em um time iniciante. E havia também algumas dúvidas sobre se deveríamos permanecer com Stoffel, que tinha apenas um ano de experiência na Fórmula E. Acho que os dois fizeram um ótimo trabalho até agora”, declarou o chefe da Mercedes Benz EQ em entrevista ao Motorsport Magazin.

Stoffel Vandoorne subiu no pódio nas duas provas realizadas em Ad Diriyah na Arabia Saudita (duas vezes em 3º) e com os pontos conquistados por ele e Nyck de Vries em Santiago, a Mercedes assumiu a liderança provisória do campeonato.

Porém, nas duas provas seguintes, as coisas não foram do jeito que as flechas de prata esperavam. Na Cidade do México, ambos os pilotos abandonaram, enquanto em Marraquexe terminaram a corrida fora da zona de pontuação.

“Temos algumas coisas a melhorar. Definitivamente, temos que cometer menos erros. Temos que controlar o que pode ser controlado. Fizemos isso na maioria dos casos, mas não em todos, como em Riad ou Santiago, onde recebemos punições. Algo assim não deve acontecer.”

“No México, experimentamos o caos da Fórmula E ao vivo. Esses foram erros internos que considero evitáveis. Nós aprendemos com isso, então coisas assim não podem mais acontecer. Nossa abordagem é a seguinte: quando temos essas experiências, devemos sempre lembrar e aprender com elas no futuro, para não cometermos esses erros novamente.”

Enquanto Stoffel Vandoonrne está empatado na quinta colocação com 38 pontos ao lado do brasileiro Lucas di Grassi, Nyck de Vries é o 13º com 18 pontos. A Mercedes Benz EQ é a quinta colocada no campeonato entre as equipes, com 56 pontos.