Experiência fez diferença para a Jaguar na Fórmula E, diz diretor da equipe

A Jaguar entrou na Fórmula E na terceira temporada da categoria de carros elétricos com um projeto ambicioso: lutar pelo título da competição. Em seu primeiro ano, a equipe teve como dupla de pilotos o neozelandês Mitch Evans (que está no time desde então) e o britânico Adam Carrol. Foram apenas 27 pontos e a 10ª (e última) posição do campeonato.

Para a temporada seguinte, a Panasonic Jaguar Racing foi em busca de experiencia e a aposta foi o brasileiro Nelson Piquet Jr, primeiro campeão da categoria de carros elétricos. Mas, enquanto Piquet ficou no “quase” em relação aos pódios, Mitch Evans foi quem se saiu melhor na empreitada e subiu os degraus pela primeira vez com o terceiro lugar em Hong Kong.

Os resultados insistiram em aparecer e Piquet não terminou a quinta temporada na Jaguar, sendo substituído por Alex Lynn. A equipe seguiu evoluindo, e alcançou a tão sonhada primeira vitória, também com Mitch Evans, em Roma.

O forte início na sexta temporada, mostra que a Jaguar segue evoluindo a cada ano, e desta vez, parece que de fato terá a chance de lutar pelo título, já que Mitch Evans venceu uma das cinco provas já realizadas (na Cidade do México) e tem disputado com certa frequência a Super Pole, mostrando que o carro do time britânico é um dos mais rápidos do grid atual.

“Eu diria que pouco mudou ao longo dos anos em termos de dedicação e comprometimento que nossa equipe colocou no desenvolvimento do Jaguar I-TYPE e na estratégia geral de corrida”, comentou para o Lance! o Diretor Chefe da Panasonic Jaguar Racing, James Barclay.

“Sempre aprendemos com todas as corridas e levamos esses aprendizados adiante para implementá-los. Como estamos em nossa quarta temporada na Fórmula E, temos mais experiência, o que inegavelmente é uma grande vantagem. Isso significa que temos muito mais confiança, ajudando-nos a ganhar pontos, pódios e vitórias, como já ocorreu nesta temporada.”

No momento, a Panasonic Jaguar Racing ocupa a terceira colocação no campeonato entre as equipes da Fórmula E, com 66 pontos. Já na disputa ente os pilotos, Mitch Evans é o vice-líder com 56 pontos, nove a menos do que o primeiro colocado, o português Antonio Félix da Costa. E mesmo com equipes com histórico de evoluir durante a temporada, como Audi e Nissan, James Barclay se mantém confiante no desempenho da equipe britânica durante o campeonato.

“Todas as equipes evoluem durante a temporada, incluindo a Panasonic Jaguar Racing. Estamos cientes de que devemos continuar desenvolvendo nosso software e tecnologia 24 horas por dia e nossos pilotos devem continuar treinando ao longo da temporada.”

“Nossos pilotos são extremamente importantes na evolução do carro de corrida ao longo da temporada, fornecendo feedbacks importantes para os mecânicos e engenheiros, a fim de ajudar a levar o Jaguar I-TYPE 4 ao seu auge. Tudo isso nos ajuda a permanecer competitivos”, completou o dirigente.