Massa admite erros no início da sexta temporada da Fórmula E

Depois de uma década e meia na F1, o brasileiro Felipe Massa topou um novo desafio na carreira: fazer parte do grid da Fórmula E, a competição de monopostos totalmente elétricos e bem diferente do cenário no qual estava habituado.

E depois de uma primeira temporada com altos e baixos, na qual a expectativa era entender como tudo funcionava na nova categoria, a expectativa era de alcançar voos maiores no segundo ano, já que até mesmo um pódio foi possível no ano de estreia.

Mas após cinco provas, Massa não tem motivos para comemorar: foram apenas dois pontos conquistados, com o oitavo lugar no ePrix de Santiago. Seu companheiro de equipe, o suíço Edoardo Mortara já conquistou 32 pontos até o momento.

“Não comecei a temporada como queria, perdemos alguns pontos por meus erros. Perdemos alguns pontos por problemas operacionais, decisões que não aconteceram da maneira certa”, explicou Felipe Massa em entrevista ao site britânico City A.M. sobre o desempenho abaixo do esperado neste início de sexta temporada da Fórmula E.

“Não estou realmente preocupado com minha velocidade, acho que posso ser rápido, entender o carro e correr em um bom nível. Minha preocupação é que cometi alguns erros e muitas coisas não funcionaram da maneira certa.”

Apesar do início abaixo do esperado, Massa espera ter boas chances quando o campeonato recomeçar, já que por enquanto, está paralisado por conta da pandemia do COVID-19. A previsão de retorno é junho, com o ePrix de Berlim.

A Venturi Racing, equipe de Felipe Massa e Edoardo Mortara é parceira da Mercedes Benz, utilizando seu powertrain. Susie Wolff, esposa de Toto Wolff, é a chefe do time monegasco.