Fórmula E estuda encerrar sexta temporada com três provas na Ásia 

Com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, diversos ePrix da sexta temporada da Fórmula E foram cancelados, entre eles, os três que seriam realizados no continente asiático.

O primeiro a ser cancelado foi a etapa de Sanya, na China, previsto para março. na sequência, com o avanço do vírus pelo planeta, a Fórmula E anunciou a paralisação do campeonato por dois meses, o que resultou no cancelamento de Seul e Jacarta, que receberiam pela primeira vez a categoria de carros elétricos.

Porém, de acordo com uma publicação do site britânico The Race, as três etapas asiáticas podem retornar ao calendário da sexta temporada para encerrar o campeonato. Inclusive a proposta já foi apresentada para as equipes e deve ser levada a reunião com o Conselho Mundial da FIA em junho.

Enquanto o ePrix de Sanya seria realizado em agosto, a prova inaugural de Seul poderia ser realizada no inicio de setembro, enquanto no final do mês, Jacarta receberia a Fórmula E pela primeira vez. Porém, a prova na capital da Indonésia é a mais improvável de retornar ao calendário desta temporada.

No momento, apenas quatro provas seguem no calendário da sexta temporada da Fórmula E: Berlim, Nova York e a rodada dupla e decisiva em Londres. No entanto, o ExCel London se tornou um hospital temporário para tratamento de pacientes com COVID-19, assim como o Terminal de Ferry Red Hook em Nova York, ambos locais que receberiam as corridas.

Na China, onde ocorreram os primeiros casos do coronavírus, o Circuito Internacional de Xangai foi reaberto para eventos corporativos e de mídia, enquanto a pista de Zhuhai (que é razoavelmente próximo da ilha de Hainan, onde Sanya está localizada) foi reaberta em 2 de março.