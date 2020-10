Bicampeão mundial de F1, Fernando Alonso testará carro da Renault em Barcelona

Segundo o jornalista espanhol Albert Fabregas, o bicampeão mundial de F1 Fernando Alonso retornará as pistas no ano que vem pela Renault, após duas temporadas de inatividade.

Porém, ele voltará a correr com um carro de F1 na próxima semana, em Barcelona, ele usará um modelo chamado RE20 da Renault num teste de filmagem, prática no qual as equipes tem direito de até 100 km da utilização do carro na temporada.

A Renault no entanto, tentou coloca-lo no teste de jovens pilotos realizado em Abu Dhabi, porém como já tem 39 anos, o teste acabou sendo descartado. Alonso correu na F1 de 2001 a 2018, neste período conquistou os campeonatos de 2005 e 2006 pela mesma equipe no qual irá pilotar ano que vem. Foram 32 vitórias, 97 pódios e 22 poles. Números históricos do espanhol.

Recentemente, esteve na fábrica de Enstone, na Inglaterra. O objetivo foi criar um simulador e um assento para se adequar o melhor desenvolvimento do carro.

Fernando Alonso não corre uma corrida oficial de F1 desde 2018, a última equipe foi a McLaren, depois se retirou da categoria. Ao longo deste tempo Alonso participou de vários eventos automobilísticos. Dentre eles, as 24 horas de Le Mans e as 24 horas de Daytona, no qual ele conquistou as vitórias.

A última vez que Alonso esteve num carro de F1, foi em abril de 2019. Num teste do carro da McLaren no Bahrein.