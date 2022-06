Fórmula E desembarca em Jacarta para eprix inédito

A Fórmula E já está em Jacarta para a disputa do nono eprix desta temporada do Mundial de carros elétricos. A pista localizada em Ancol Beach fará a sua estreia no calendário da competição.

Será um território desconhecido para os 22 pilotos do grid, em um momento importante, onde a disputa pelo título está equilibrada, pois apenas 16 pontos separam os três primeiros pilotos nesta metade do campeonato.

Foram cinco vencedores diferentes após oito provas realizadas, e o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) lidera o mundial com 111 pontos, seguido por Edoardo Mortara da ROKIT Venturi Racing e Jean-Eric Vergne da DS TECHEETAH, com 99 e 95 pontos, respectivamente.

Para os brasileiros Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing) e Sérgio Sette Câmara (Dragon Penske) pode ser a oportunidade perfeita para surpreender e quem sabe, lutar pelas primeiras posições.

Território desconhecido e promissor

O eprix de Jacarta promete fortes emoções. É um circuito de corrida especialmente projetado na pitoresca Ancol Beach, o maior parque do Sudeste Asiático, que recebe cerca de 40.000 visitantes por dia.

O circuito de 2,370 metros e 18 curvas começa com um setor de abertura estreito após uma longa reta de largada e chegada. Haverá muito espaço para manobrar na primeira curva à direita antes que os pilotos entrem em uma série de curvas que passam por Ancol Beach.

O setor final é complicado, depois de uma rápida curva 12 à direita e outra longa reta para o que sem dúvida será uma forquilha movimentada na curva 13 da corrida. Uma variável um pouco incómoda na curva 18 completa a volta antes da saída para a reta final.

A Fórmula E tem passado pelo continente asiático desde o início do campeonato em 2014, com 16 corridas em cinco diferentes locais da região, incluindo seu primeiro evento. O eprix de Jacarta marca o retorno do campeonato ao continente, antes do final da temporada em Seul, em agosto.

O projeto do circuito de Jacarta visa deixar um legado duradouro na cidade, dar uma nova vida à Ancol Beach e dar o pontapé inicial na recuperação do turismo da cidade após a pandemia. As autoridades locais também consideram o local como um potencial centro de inovação, já que a Indonésia caminha para uma transição completa para veículos elétricos até 2050.

O treino classificatório para o ePrix de Jacarta será realizado às 00h40 desta sexta para sábado, com transmissão ao vivo no SporTV 3 e na TV Cultura. A largada está prevista para ás 05hs, também ao vivo nos dois canais.