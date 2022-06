Fórmula E: Lucas di Grassi se diz confiante para estreia da categoria em Jacarta

O brasileiro Lucas Di Grassi volta a acelerar no próximo sábado (4) com a realização da nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E. E será uma prova especial: a categoria dos carros elétricos fará sua estreia em Jacarta, capital da Indonésia, 25ª cidade a sediar uma prova nas oito temporadas disputadas pelo Mundial.

“O layout da pista é bem interessante e desafiador do ponto de vista da pilotagem. Ele tem uma boa mistura de curvas de baixa, média e alta velocidade, o que não é um combo muito fácil de se ter em uma mesma pista hoje em dia”, resume Lucas di Grassi.

“Ao mesmo tempo, a pista é estreita e técnica. Como é um circuito novo, nós só tivemos acesso a ele no simulador, o que sempre é bom mas só vamos saber se acertamos nos cálculos e previsões quando colocarmos o carro na pista. A parte difícil é que teremos apenas uma hora de treino livre para checar tudo, antes de já irmos para o classificatório. Então, tudo pode acontecer”, continua Lucas di Grassi.



Pontos de ultrapassagem - A pista montada nas ruas da capital indonésia tem 2,37 quilômetros e é composta por nove curvas à esquerda e oito à direita. “Apesar de ser estreito e sinuoso, o traçado tem vários pontos de ultrapassagem, como as curvas 1, 7 e 13 – onde estão as principais zonas de frenagem”, conta Di Grassi.

Após oito das 16 etapas previstas, o piloto brasileiro ocupa a nona posição, com 49 pontos. A liderança é do belga Stoffel Vandoorne (equipe Mercedes), com 111 pontos. A prova terá largada às 4h30 da manhã com transmissão ao vivo pela TV Cultura e SporTV.