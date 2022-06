Fórmula E: confira a classificação do Mundial após o eprix de Jacarta

A 8ª temporada da Fórmula E passou da primeira metade neste sábado com a realização do ePrix de Jacarta, sendo a nona etapa de um total de 16, e que viu pela terceira vez neste mundial o neozelandês Mitch Evans no topo do pódio.

Com a vitória, Evans diminuiu a diferença em relação ao líder, o belga Stoffel Vandoorne, que segue no topo da tabela de classificação graças ao quinto lugar na prova deste fim de semana. Jean-Eric Vergne agora está a cinco pontos do piloto da Mercedes Benz EQ, e apenas dois a frente de Edoardo Mortara da Venturi.

Confira abaixo a classificação do Mundial de Pilotos:

1) Stoffel Vandoorne / Mercedes Benz EQ - 121 pontos

2) Jean-Éric Vergne / DS Techeetah - 116

3) Edoardo Mortara - ROKiT Venturi Racing - 114

4) Mitch Evans / Jaguar Racing - 109

5) Robin Frijns / Envision Racing - 81

6) Nyck de Vries / Mercedes Benz EQ - 65

7) André Lotterer / TAG Heuer Porsche - 59

8) Pascal Wehrlein / TAG Heuer Porsche - 55

9) Lucas di Grassi / ROKiT Venturi Racing - 55

10) António Félix da Costa / DS Techeetah - 54

11) Jake Dennis / Andretti Motorsport - 36

12) Sam Bird / Jaguar Racing - 30

13) Nick Cassidy / Envision Racing - 16

14) Sébastien Buemi / Nissan - 11

15) Oliver Rowland / Mahindra - 10

16) Oliver Turvey / NIO - 6

17) Maximilian Günther / Nissan - 2

18) Alexander Sims / Mahindra - 2

19) Oliver Askew / Andretti Motorsport - 2

20) Dan Ticktum / NIO - 1

21) Sérgio Sette Câmara / Dragon Penske - 0

22) Antonio Giovinazzi / Dragon Penske - 0

Confira abaixo a classificação do Mundial de Equipes:

1) Mercedes Benz EQ - 186 pontos

2) DS Techeetah - 170

3) ROKiT Venturi Racing - 169

4) Jaguar Racing - 139

5) TAG Heuer Porsche - 114

6) Envision Racing - 97

7) Andretti Motorsport - 38

8) Nissan eDams - 13

9) Mahindra Racing - 12

10) NIO 333 FE Team - 7

11) Dragon Penske - 0

A próxima etapa da Fórmula E será o eprix de Marrakesh, no dia 02 de julho. Será a última prova sem ser rodada dupla desta temporada.

