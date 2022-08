George Russell supera dupla da Ferrari na Hungria e crava sua primeira pole na carreira

Neste sábado (30), o britânico George Russell, da equipe Mercedes, cravou o tempo mais rápido da classificação do Grand Prix da Hungria e anotou a sua primeira pole position na carreira. O mercedista que neste fim de semana estava andando sob um ritmo muito forte, e fez a pole com o tempo de 1min17s377 colocando 0s044 de diferença para o segundo Charles Leclerc. Carlos Sainz larga em terceiro.

Lando Norris da McLaren andou muito bem neste de fim de semana vai largar quarto. Esteban Ocon que foi o vencedor do grande prêmio no ano passado larga em quinto, logo a frente de seu companheiro de equipe Fernando Alonso que larga em sexto. Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull) completam o top 10 respectivamente.

Max Verstappen foi a decepção no Q3. O holandês que é líder na temporada, alegou ter problemas no motor, não conseguiu fazer uma boa volta e vai largar na décima posição.

Q1 sob nuvens carregadas

No Q1, a Mercedes mostrou a sua força e dominou a primeira parte do treino classificatório. De pneus macios, Lewis Hamilton foi o mais rápido marcando o tempo de 1min18s374, seguido por George Russell que fez o segundo melhor tempo, ficando 0s033 do tempo de seu companheiro. O ferrarista Carlos Sainz fechou seu tempo em terceiro.

Esteban Ocon, que venceu a corrida em Hungaroring ano passado, vinha com grandes chances de não classificar para o Q2, mas conseguiu obter uma excelente volta faltando dois minutos para terminar o Q1, e classificou em P9. Max Verstappen da (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) completaram o top 10 respectivamente.

Ficaram de fora do Q2: Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Nicholas Latifi (Williams).

Russell brilha no Q3

Todos os pilotos foram de compostos macios, e foram com tudo para a parte final da qualificação. Mas uma surpresa que tomou conta, foi de George Russell da Mercedes.

O britânico, pela primeira vez, cravou sua pole quatro temporadas na Fórmula 1. Ele vinha andando num ritmo excelente no fim de semana, confirmou isso na classificação e vai largar em primeiro.

A dupla da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, vai largar em P2 e P3 respectivamente. Completaram o top 10 respectivamente: Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Max Verstappen (Red Bull).