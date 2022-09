Circuito Paulista de Verão define campeões no Kartódromo Speed Park

O Kartódromo Internacional Speed Park, em Birigui (SP), foi palco do Circuito Paulista de Verão entre os dias 10 e 11 de setembro. Na ocasião, o local realizou um formato até então inédito para provas de kart.

Promovido pelo Speed Motor Clube em conjunto com o Governo do Estado de São Paulo, o evento foi disputado com modelos totalmente fornecidos pelo kartódromo no sistema conhecido como Rental.

Foram à pista pilotos das categorias Feminina, Iniciantes Leves, Iniciantes Pesados, Graduados, Master e Pró, que disputaram o título em quatro etapas. Para manter o equilíbrio até o fim, as duas primeiras corridas foram realizadas em sentido horário e a terceira e a Final foram realizadas no traçado anti-horário.

A categoria Feminina estreou no Circuito Paulista e foi uma das atrações do evento, com muito equilíbrio até a última corrida. A disputa pelo título foi sensacional entre Natália Canossa e Isabelle Trabalon, que venceu as três primeiras classificatórias e na corrida final chegou em segundo lugar, coroando-se assim a grande campeã.

''Todas as categorias tiveram disputas até a última etapa, muitas ultrapassagens e um nível de pilotagem muito alto. Os pilotos estão de parabéns pelo show que deram na pista, tenho certeza de que todos que acompanharam o campeonato sentiram emoção até a última curva'', disse Fábio Gomide, diretor de prova do Circuito Paulista de Kart.

Lista de campeões

Feminina – Isabelle Trabalon

Iniciantes Leves – Jorge Luís Toledo

Iniciantes Pesados – Thiago Veanholi

Graduados – Fábio Lima

Master – João Pedro Crespilho

Pró – Eduardo Bosquiroli